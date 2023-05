Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg, Neuer Weg - Verkehrsunfallflucht; geparkten Pkw touchiert - Zeugen gesucht

Hachenburg (ots)

In dem Zeitraum von 22.05.2023, 16:30 Uhr bis 23.05.2023, 05:53 Uhr, parkte der 23-Jährige Geschädigte aus der VG Bad Marienberg seinen Pkw VW-Polo in Bad Marienberg, Neuer Weg und stellte im Nachgang eine Unfallbeschädigung an dem linken Außenspiegel fest. Es dürfte anzunehmen sein, dass der Pkw des Geschädigten von einem anderen Fahrzeug in diesem Bereich touchiert und beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fremdschadenshöhe wird auf zirka 1000EUR beziffert. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de.

