Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelec Am Samstag, 14. Oktober 2023, zwischen 11.00 Uhr und 21.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße das am Bahnhof abgestellte graue Pedelec NORDWind, Modell "Active Line Plus" eines 19-Jährigen aus Lohne. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 28 Zoll, eine Rahmengröße von 60 cm, schwarze Schutzbleche, einen braunen ...

