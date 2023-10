Polizei Hagen

POL-HA: Kleintransporter gerät ins Rollen und kollidiert mit geparktem Golf

Hagen-Emst (ots)

Montag (09.10.) gegen 8 Uhr rollte ein Kleintransporter in der Schultenhardtstraße in eine Grundstückseinfahrt und beschädigte ein geparktes Auto. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hielt ein 67-Jähriger mit dem VW im Kreuzungsbereich Schultenhardtstraße/Am Waldesrand an und stieg aus dem Fahrzeug aus. Der VW geriet anschließend ins Rollen, der Mann aus Breckerfeld versuchte den Kleintransporter noch aufzuhalten, bei dem Versuch kam er jedoch zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der VW rollte im weiteren Verlauf in eine Einfahrt, in der es zum Zusammenstoß mit dem Golf kam. Darüber hinaus wurden eine Treppe, das dazugehörige Geländer sowie eine Mülltonne beschädigt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 25.000 Euro. (arn)

