POL-HA: Autofahrerin übersieht Linienbus

Hagen-Dahl (ots) - In der Straße In der Asmecke in Dahl stürzte am Samstag (07.10.) ein 31-Jähriger mit einem Quad einen steilen Abhang herunter. Um 15.45 Uhr war der Mann aus Castrop-Rauxel mit dem Fahrzeug in dem Waldstück unterwegs. Er gab bei der Unfallaufnahme an, dass er auf einem unbefestigten Waldweg einem Erdhügel ausweichen wollte. Hierbei habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und stürzte den ...

