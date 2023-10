Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsamer Einsatz von Ordnungsamt und Polizei - Kontrollen in Wettbüros, Spielhallen und Gaststätten

Hagen (ots)

Am Samstagabend, 07.10.2023, versammelten sich mehrere Teams des Hagener Ordnungsamtes und der Polizei Hagen in der Polizeiwache Innenstadt. Von dort startete ein taktisch geplanter Sondereinsatz. Ziel war die Kontrolle von Wettbüros, Spielhallen und Gaststätten rund um den Hagener Hauptbahnhof und in Altenhagen. Gegen 17 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus. Insbesondere Anwohner der Alleestraße lobten die Präsenz der Ordnungs- und Sicherheitskräfte. In der Behringstraße mussten die Beamten die Eltern eines 14-Jährigen aufsuchen, um ein erzieherisches Gespräch einzuleiten. Der Jugendliche hatte kurz zuvor ein rohes Ei auf die Windschutzscheibe eines PKW geworfen. Die Einsatzteams führten die Kontrollen bis in die Morgenstunden des Sonntages durch. Dabei überprüften sie über 100 Personen und auch mehrere Fahrzeuge. Es wurden 30 Platzverweise erteilt und zwei Personen aufgrund von offenen Haftbefehlen festgenommen. Die Einsatzkräfte legten mehrere Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Berichte vor und ahndeten diverse Ordnungswidrigkeiten. Auch in Zukunft sind größere Sondereinsätze gleicher Art geplant. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell