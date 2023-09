POL-OL: +++ schnelle Festnahme nach Brand eines Mehrparteienhauses in Edewecht +++

Oldenburg (ots) - Am Donnerstag, 21.09.23, kam es in Bad Zwischenahn zu zwei so genannten Einschleichdiebstählen. Im Tatzeitraum zwischen 09:30 Uhr und 19:45 Uhr gelangten unbekannte Täter unbemerkt in das Haus einer 88-jährigen Dame im Heiderosenweg. Die Täter durchsuchten u.a. das Schlafzimmer, wo sie ...

mehr