Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Einschleichdiebstähle in Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, 21.09.23, kam es in Bad Zwischenahn zu zwei so genannten Einschleichdiebstählen. Im Tatzeitraum zwischen 09:30 Uhr und 19:45 Uhr gelangten unbekannte Täter unbemerkt in das Haus einer 88-jährigen Dame im Heiderosenweg. Die Täter durchsuchten u.a. das Schlafzimmer, wo sie wertvollen Schmuck vorfanden und entwendeten. Die Bewohnerin befand sich während der Tat in ihrem Garten. Eine weitere Tat ereignete sich im Ortsteil Elmendorf in der Straße Neulanden zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr. Zwei noch unbekannte männliche Täter geben sich gegenüber der ebenfalls 88 Jahre alten Bewohnerin des Hauses als Mitarbeiter eines Kommunikationsdienstleisters aus. Ein Täter betritt mit Einwilligung der Dame das Wohnhaus und versucht, diese abzulenken. Sie bemerkt, dass sich der zweite Täter in das Schlafzimmer eingeschlichen hat und droht den Hausnotruf zu betätigen. Die Täter ergreifen daraufhin die Flucht und verlassen das Haus ohne Diebesgut mit einem silbernen PKW.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell