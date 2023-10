Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der Einmündung "Untere Haselstraße" und Rielasinger Straße verletzt (29.09.2023)

Singen (ots)

Am Freitagnachmittag ist auf der Einmündung der "Untere(n) Haselstraße" auf die Rielasinger Straße ein Unfall passiert, bei dem eine Radfahrerin verletzt worden ist. Eine 56 Jahre alte Hyundai-Fahrerin bog von der "Untere(n) Haselstraße" nach rechts auf die Rielasinger Straße ab und prallte dabei mit einer auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung fahrenden 74-Jährigen auf einem Damenrad zusammen. Die Seniorin stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An Auto und Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

