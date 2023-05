Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bei Kontrolle in Reitzenhain - BtM in nicht geringer Menge festgestellt

Reitzenhain (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 26.05.2023 gegen 00:15 Uhr in der Ortslage Reitzenhain einen PKW Mercedes Benz mit rumänischen Kennzeichen. Der 24-jährige rumänische Fahrer war bereits wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Zur Durchsuchung der Person sowie dessen Fahrzeug wurde ein Drogenspürhund der Landespolizei zum Einsatz gebracht. Dabei stellten die Beamten in der Hosentasche des 24-Jährigen eine geringe Menge Marihuana fest. Weiterhin wurden ca. 50 Gramm einer kristallinen Substanz, eingepackt in einer Plastiktüte in seinem Genitalbereich aufgefunden. Weitere Betäubungsmittel wurden im Fahrzeug nicht aufgefunden.

Gegen den Rumänen erfolgte nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt in Chemnitz die vorläufige Festnahme wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und die anschließende Verbringung zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube. Dort erfolgte zuständigkeitshalber die Übernahme des Sachverhaltes durch Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Dresden.

