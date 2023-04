POL-PDTR: Sachbeschädigung in Hermeskeil Reifen an geparktem PKW zerstochen

Rückweiler / Hahnweiler (ots) - In der Zeit vom 30.03.23 20:00 Uhr - 31.03.23 14:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in mehrere Gartenhäuser in der Flurstraße in Rückweiler ein und stahlen dort Werkzeuge und Gartengeräte. In der Zeit vom 29.03.23 09:00 Uhr - 01.04.23 11:00 Uhr wurden aus einem Gartenhaus in der Hauptstraße in Hahnweiler ebenfalls Werkzeuge gestohlen. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ...

mehr