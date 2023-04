Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbrüche in Gartenhäuser

Rückweiler / Hahnweiler (ots)

In der Zeit vom 30.03.23 20:00 Uhr - 31.03.23 14:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in mehrere Gartenhäuser in der Flurstraße in Rückweiler ein und stahlen dort Werkzeuge und Gartengeräte. In der Zeit vom 29.03.23 09:00 Uhr - 01.04.23 11:00 Uhr wurden aus einem Gartenhaus in der Hauptstraße in Hahnweiler ebenfalls Werkzeuge gestohlen. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe dürfte ein Tatzusammenhang bestehen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wurden in dieser Zeit dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

