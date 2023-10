Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines S-Pedelec

Zwischen Samstag, 14. Oktober 2023, 09.45 Uhr, und Mittwoch, 18. Oktober 2023, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße ein mattschwarzes S-Pedelec des Herstellers RIESE UND MÜLLER, Modell Charger B2 eines 60-Jährigen aus Garrel. Das S-Pedelec verfügt über eine 11-Gang-Kettenschaltung. Es war im Tatzeitraum am Bahnhof abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Molbergen - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 17. Oktober 2023, wurde gegen 15.25 Uhr in der Weserstraße ein Jugendlicher aus Molbergen auf einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil an dem Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Junge erst 13 Jahre alt war und damit noch nicht das erforderliche Mindestalter erreicht hatte, einen Scooter im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Dieses liegt bei 14 Jahren. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt und seine Eltern in Kenntnis gesetzt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger aus Cloppenburg zum wiederholten Male mit einem Pkw die Hagenstraße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand der 32-Jährige unter Drogeneinfluss. Ein Drogenvortest verlief positiv. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Seine Fahrzeugschlüssel wurden zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt.

Cloppenburg - Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, wurde gegen 18.10 Uhr in der Hagenstraße ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein aktives Fahrverbot vorlag. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Zur Verhinderung einer Weiterfahrt stellten die Beamten zusätzlich seine Fahrzeugschlüssel sicher.

Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 20. Oktober 2023, wurde gegen 00.30 Uhr in der Clemens-August-Straße ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Emstek einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stelle sich heraus, dass er massiv unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,01 Promille. Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 20. Oktober 2023, wurde um 00.30 Uhr in der Hegelstraße ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Garrel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Dem Garreler wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, kam es um 07.15 Uhr auf der Bether Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 23-jährige PKW-Fahrerin aus Molbergen wollte von der Bundesstraße B72 auf die Bether Straße in Fahrtrichtung Innenstadt einfahren. Dabei übersah sie eine von links kommende, bevorrechtigte 51-jährige Fahrzeugführerin aus Cloppenburg. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge beschädigt und beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 8500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter E-Scooter-Fahrerin

Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, kam es gegen 09.25 Uhr Auf dem Hook zu einem Verkehrsunfall: Eine 17-Jährige aus Cloppenburg befuhr mit ihrem E-Scooter verbotswidrig den Fußgängerweg der Straße Auf dem Hook und dies zusätzlich in falscher Richtung. Als sie die Straße nach links abgehend (ebenfalls Auf dem Hook) passieren wollte, kollidierte sie mit dem PKW einer 75-jährigen Frau aus Großenkneten, welche nach rechts in Fahrtrichtung Innenstadt einfahren wollte und sich gerade in die Einmündung vortastete. Es kam zu einem Zusammenstoß, durch den die 17-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht durch Geschädigten selbst aufgeklärt

Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, kam es um 08.50 Uhr auf dem Gelände einer Rastanlage an der Krapendorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 36-jähriger LKW-Fahrer aus Surwold stieß beim Anfahren von einer Zapfsäule mit seinem Sattelzug zweimal gegen den querenden PKW eines 59-jährigen Lastrupers und schob diesen auf einen Bordstein. Hierdurch entstand am linksseitigen Heck des PKW Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Anstatt sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Surwolder einfach von der Unfallstelle. Er hatte die Rechnung jedoch ohne den Lastruper gemacht: Dieser nahm mit seinem PKW die Verfolgung des Sattelschleppers auf, notierte sich dessen Kennzeichen und informierte die Polizei.

Löningen - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, kam es um 12.55 Uhr auf der Bundesstraße B213 zu einem Verkehrsunfall: Eine 55-jährige Frau aus Lingen und ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Höltinghausen befuhren in genannter Reihenfolge die B213 aus Richtung Lingen kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg, als ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus Gescher, der die B213 in entgegengesetzter Richtung befuhr, aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Es kam zu einem Zusammenstoß mit den Fahrzeugen der Lingenerin bzw. des Höltinghausers. Die entstandene Gesamtschadenssumme beträgt 27.000 Euro.

Lastrup - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, kam es um 06.55 Uhr auf der Kneheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 32-jähriger Mann aus Apen befuhr mit einem orangen IVECO-Kastenwagen die Kneheimer Straße aus Richtung Hemmelte kommend in Richtung Kneheim / Bundesstraße B213. Ein bislang unbekannter Führer eines weißen Kleintransporters mit Anhänger befurh die Kneheimer Straße aus Richtung Kneheim / Bundesstraße B213 kommend in Fahrtrichtung Hemmelte. In Höhe Waldweg kam es im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Kleintransporters blieb zunächst stehen, setzte seine Fahrt dann aber weiter in Richtung Hemmelte fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

