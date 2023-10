Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 21.10.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Zwischen Donnerstag 19:00 Uhr und Freitag 10:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem Mercedes Sprinter eines Trockenbauunternehmens, welcher auf einem Grundstück an der Vinner Straße in Wachtum abgestellt war, mehrere Fahrzeugteile. Der Gesamtschaden beträgt ca. 600 Euro. Die Polizei Löningen bittet Zeugen, sich unter Telefon 05432/803840 zu melden.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 16:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen 27-jährigen Cloppenburger, welcher mit einem Audi auf der Emsteker Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag gegen 23:00 Uhr wurde ein 42-järhiger Friesoyther in der Warthestraße in Cloppenburg kontrolliert, als er dort mit seinem VW Caddy unterwegs war. Als die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann feststellten, führten sie einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 1,62 Promille ergab. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Dwergte - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 09:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Molberger Straße Höhe Kleine Tredde. Ein 40-jähriger aus den Niederlanden befuhr mit seinem Volvo die Straße Kleine Tredde und hätte an der Kreuzung mit der Molberger Straße die Vorfahrt eines 54-jährigen Grönheimers, der mit seinem VW Touareg unterwegs war, beachten müssen. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision, wobei ein Schaden von ca. 5000 Euro entstand.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag gegen 17:50 Uhr auf der B213 im Bereich der Autohöfe in Matrum. Zwei LKW befuhren die Bundesstraße in Fahrtrichtung Löningen, als der vordere LKW plötzlich stark abbremste, um auf den Autohof abzubiegen. Dies erkannte der Fahrer des hinteren LKW zu spät und musste in den Gegenverkehr ausweichen. Dort kam ihm ein LKW mit Anhänger entgegen, dessen 55-jähriger Fahrzeugführer nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet er gegen die rechte Leitplanke und beschädigte dabei seinen LKW und die Leitplanke. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf ca. 2000 Euro. Die beiden LKW, welche in Richtung Löningen unterwegs waren, setzten ihre Fahrt unvermittelt fort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Telefon 04472/932860 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell