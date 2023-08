Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am frühen Morgen des 13.08.2023 bemerkt ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein beschädigtes Verkehrsschild kurz vor dem Kreisverkehr Kirschgartenweg/Alzeyer Straße in Worms und ruft die Polizei. Die Polizeibeamten können an der Unfallstelle nicht nur das beschädigte Verkehrsschild sondern auch Fahrzeugteile des Verursachers auffinden. Gemäß der Spurenlage befuhr dieser den Kirschgartenweg in Richtung Alzeyer Straße, als es zur Kollision mit dem Verkehrszeichen kam. Im Anschluss entfernte sich das verursachende Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen silbergrauen Pkw der Marke VW handeln, welcher nun im Frontbereich starke Beschädigungen aufweist.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 02 Uhr und 03:30 Uhr.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Worms unter der Telefonnummer 06241 - 8520 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell