POL-KLE: Emmerich - Radfahrerin stürzt auf Geh- und Radweg

Unfallbeteiligte entfernen sich vom Unfallort

Emmerich am Rhein (ots)

Am Sonntag (13. August 2023) kam es gegen 02:55 Uhr an der Eltener Straße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Frau aus Emmerich befuhr mit ihrem Fahrrad, in Begleitung von zwei weiteren Personen, den an der Örtlichkeit verlaufenden Geh- und Radweg. Aufgrund der Dunkelheit konnten die drei Radfahrerenden zwei Fußgänger auf dem Geh- und Radweg zu spät erkennen. Während die beiden 22-jährigen Männer aus Emmerich, welche die Frau begleiteten, noch ausweichen konnten, stürzte die Frau beim Versuch den Fußgängern auszuweichen. Die Frau zog sich dabei Verletzungen im Gesicht zu, welche ambulant behandelt werden mussten. Die beiden Fußgänger entfernten sich unterdessen von der Örtlichkeit, konnten durch einen der beiden Zeugen aber wie folgt beschrieben werden:

- männlich - Alter: zwischen Mitte 20 und Anfang 30 - beide ca. 180cm groß - beide dunkel gekleidet - beide kurze dunkle Haare - eine Person hatte einen dunklen Bart

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach die beiden beschriebenen Personen sowie weiteren Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

