Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pkw entwendet

Die Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (10. August 2023), 23:00 Uhr und Freitag (11. August 2023), 12:00 Uhr kam es an der Kapuzinerstraße in Kleve zu einem Diebstahl eines abgestellten Pkw. Der Halter eines grauen Alfa Romeo (Modell: GT Junior) hatte sein Fahrzeug, welche zum Tatzeitpunkt das Kennzeichen GEL-DM83 H trug, am Seitenrand der Kapuzinerstraße abgestellt gehabt. Der oder die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Fahrzeug und entfernten sich anschließend mit diesem.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

