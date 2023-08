Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Mehrere Einbrüche in Ladenlokale

Ermittlungen aufgenommen

Goch (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (10. August 2023), 18:15 Uhr und Freitag (11. August 2023), 05:25 Uhr kam es an der Voßstraße in Goch zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Der oder die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln einer Türe Zugang zu den Räumlichkeiten der Bäckerei und durchsuchten diese nach Diebesgut. Mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entfernten sich die Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Zu einem Einbruch in eine Eisdiele in der Voßstraße in Goch kam es im Zeitraum zwischen Donnerstag (10. August 2023), 21:00 Uhr und Freitag (11. August 2023), 07:00 Uhr. Hier verschafften sich die Täter vermutlich über ein Fenster Zugang zum Ladenlokal und entwendeten neben einem Fahrzeugschlüssel auch eine schwarze Geldbörse, mit einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag.

Zu einem weiteren Einbruch in ein Ladenlokal kam im Zeitraum von Donnerstag (10. August 2023), 20:00 Uhr und Freitag (11. August 2023), 07:15 Uhr an der Steinstraße in Goch. Der oder die Täter brachen eine Türe auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Geschäfts. Diese durchsuchten sie im Anschluss. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann nach diesem Einbruch noch keine Aussage zu einer möglichen Tatbeute getroffen werden.

Ob die drei zuvor beschriebenen Sachverhalte in Verbindung zueinanderstehen ist nach aktuellem Kenntnisstand noch und unklar und Teil der laufen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell