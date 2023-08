Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Baustelle: Gasflasche und Werkzeuge entwendet

Rees-Bienen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (10. August 2023), 18:00 Uhr und Freitag (11. August 2023), 08:15 Uhr kam es am Kirchweg in Rees zu einem Einbruch in eine Baustelle. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einem Neubau und entwendeten eine Gasflache. Nachfolgend hebelten die Täter eine Baustellentüre auf, entwendeten mehrere Werkzeuge aus einem Abstellraum und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell