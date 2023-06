POL-BOR: Borken - Abgestellten Wagen angefahren

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Twicklerstraße; Tatzeit: 05.06.2023, 01.15 Uhr; In eine Spielhalle eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in Vreden. Die Täter machten sich gewaltsam an vier Automaten zu schaffen, aus denen sie die Geldkassetten stahlen. Das Geschehen spielte sich gegen 01.15 Uhr an der Twicklerstraße ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt ...

