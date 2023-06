Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Geld und Dokument aus Pkw entwendet

Velen (ots)

Tatort: Velen, Schwester-Clematia-Straße;

Tatzeit: 05.06.2023, 02.10 Uhr;

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Montag in Velen an einem geparkten Wagen zu schaffen gemacht: Aus dem Fahrzeug fehlen eine Banknote und die Zulassungsbescheinigung. Der Wagen hatte auf einem Grundstück an der Schwester-Clematia-Straße gestanden. Nach ersten Erkenntnissen hat der Täter erfolglos versucht, das Auto zu starten. Zum Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, schlank, circa 20 bis 27 Jahre alt, kurze orangefarbene Hose mit grauen Streifen, Camouflage-T-Shirt in Braun und Beige sowie wuschelige kurze dunkle Haare. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell