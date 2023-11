Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei Düsseldorf - A 3 bei Hamminkeln - Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen - Vier Menschen zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 4. November 2023, 11:22 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der A 3 bei Hamminkeln in Fahrtrichtung Köln wurden gestern Vormittag vier Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Richtungsfahrbahn musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Stau von circa 7.000 Metern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 63 Jahre alter Mann aus Essen mit seinem Pkw auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs, als er unmittelbar hinter der Anschlussstelle Hamminkeln verkehrsbedingt bremsen musste. Diese Situation erkannte ein 52-jähriger rumänischer Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf das Heck auf. Ein nachfolgender 27 Jahre alter Mann aus Darmstadt-Dieburg und ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Rees konnten ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren in die Unfallstelle. Aufgrund der Kollisionen wurden der 52-Jährige schwer und drei weitere Menschen leicht verletzt. Für die Dauer der Bergung der Verletzten und für die Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Den Verkehr leiteten die Beamtinnen und Beamten an der Anschlussstelle Hamminkeln ab.

