Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Radfahrer schwer verletzt++Unfall mit drei Leichtverletzten++Weitere Demonstrationen durch Landwirte++Kleiner Küchenbrand+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Radfahrer schwer verletzt+ Verden. Am Dienstagmorgen kam es an einer Kreuzung auf der Marienstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein jugendlicher Radfahrer wurde schwer verletzt.

Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Mercedes war auf der Marienstraße in Richtung Georgstraße unterwegs. An einer Kreuzung übersah er den kreuzenden Radfahrer und stieß mit dem Jugendlichen zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

+Unfall mit drei Leichtverletzten+ Oyten. Auf der A1 in Richtung Münster, zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten, ereignete sich Dienstagmittag ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und drei Leichtverletzten.

Ersten Informationen zufolge wechselte ein 36-jähriger Fahrer eines Sattelzuges von dem Hauptfahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen, wodurch ein 58-jähriger Fahrer eines Transporters auf den linken Fahrstreifen ausweichen musste. Eine herannahende 48-Jährige mit ihrem Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Transporter auf. Die 48-Jährige und die beiden Mitfahrerinnen, eine Jugendliche und eine 27-Jährige, verletzten sich leicht. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Der Transporter und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro beziffert.

Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

+Weitere Demonstrationen durch Landwirte+ Verden/Oyten. Nach der bundesweiten Großdemonstration der Landwirte am Montag fanden im Landkreis Verden am Dienstag kleinere weitere Aktionen statt.

In Oyten blockierten ab 07 Uhr 15 Traktoren die Kreuzung L168 und Achimer Straße (L176). Die Versammlung löste sich bis 07.50 Uhr wieder auf. An der Kreuzung kam es zu zu starken Verkehrsbehinderungen.

In Verden nahmen ca. 10 Traktoren an einer langsamen Konvoifahrt ab 06.30 Uhr im Stadtgebiet Verden teil. Sie fuhren über die B15 durch das Stadtgebiet in einer Kreisfahrt. Die Versammlung wurde um 10 Uhr beendet. Es kam auch im Innenstadtbereich zu Verkehrsbehinderungen.

Eine kurzzeitige Blockade der Anschlussstelle Verden-Nord lösten die Landwirte nach Ansprache sofort auf.

Am Nachmittag versammelten sich weitere Traktoren im Stadtgebiet Verden am Nordertorkreisel und dem Kreisel an der B215 in Dauelsen. Sie stellten sich am Fahrbahnrand auf und hielten Transparente hoch. Zu weiteren Blockaden kam es allerdings nicht mehr.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Kleiner Küchenbrand+ Ritterhude. Am Dienstag, um 16 Uhr, geriet in einem Mehrfamilienhaus im Lärchenhügel eine Küche einer Obergeschosswohnung in Brand. In der Wohnung hielten sich mehrere Personen auf, drei von ihnen verletzten sich durch den Rauch leicht und kamen in ein Krankenhaus.

Ersten Informationen zufolge war auf dem Herd eine Pfanne in Brand geraten. Die Bewohner bemerkten das Feuer und begannen den Brand selbst zu löschen. Die Ortsfeuerwehren Ritterhude und Ritterhude Ihlpohl waren im Einsatz.

Durch den Brand wurde lediglich die Küche beschädigt. Weiteren Schäden entstanden nicht.

Die Ermittlungen der Polizei, welche auch die Brandursache umfassen, dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell