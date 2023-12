POL-NI: Stolzenau - Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in das Freibad Stolzenau

Nienburg (ots) - (Oth) Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:20 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl bei Handy-28 in der Echternstraße in Stadthagen. Vier bislang unbekannte Täter im heranwachsenden Alter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Geschäft. Dort entwendeten die Täter diverse Elektrogeräte und Bargeld im Gesamtwert von etwa 5000 Euro. Die Polizei Stadthagen ermittelt gegen die vier unbekannten ...

