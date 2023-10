Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Streit um Falschparken mündet in Schlägerei

Altlußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag parkte um kurz vor 14 Uhr ein Lieferdienst vor der Hofeinfahrt eines Seniors in der Friedrichstraße. Dieser war von zwei jungen Männern, welche in der Nachbarschaft bei Fassadenarbeiten halfen, angefordert worden. Über die Parkweise des Lieferdienstes entspann sich ein Streit zwischen dem Senior und den jüngeren Männern, der in wechselseitigen Handgreiflichkeiten mündete. Eine Zeugin meldete den Vorfall der Polizei. Der Senior zog sich bei der Schlägerei leichte Verletzungen zu.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die jeweiligen Tathandlungen sind Gegenstand der nun eingeleiteten Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung.

