POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Cafeteria der Musikhochschule

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch um 16.31 Uhr befuhr ein Fahrschulauto die B 37 in Fahrtrichtung Heidelberg. Als die Ampel auf Orange umsprang, bremste die Fahrschülerin ihren VW ab. Der hinter ihr fahrende VW konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass es zu einem Unfall kam. An beiden Fahrzeugen entstand allerdings nur geringer Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

