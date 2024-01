Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung für den Bereich der PI Verden

Osterholz vom 13.01.2024

PI Verden Wache (ots)

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich Verden

Trickdiebe gefasst Am 12.01.2024 gegen 16.20 Uhr wurde eine 82-jährige Kundin auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes an der Bremer Straße in Verden Opfer von zwei Trickdieben. Der eine Tatverdächtige lenkte das Opfer ab und verwickelte es an der Fahrertür ihres Pkw in ein Gespräch, während der andere Tatverdächtige durch die Beifahrertür aus der Tasche der Geschädigten die Geldbörse entwendete. Der aufmerksame Zeuge bemerkte die Tathandlung, informierte die Polizei und beobachtete die tatverdächtigen Männer weiterhin bis zum Eintreffen der Streifenpolizisten. Diese stellen dann beide Männer im Nahbereich. Es handelte sich bei den Tatverdächtigen um zwei Männer im Alter von (21) und (64) Jahren. Dem Opfer konnte die Geldbörse wieder ausgehändigt werden. In diesem Zusammenhang wart die Polizei vor Trickbetrügern und Taschendieben, die Parkplätze von Einkaufsmärkten oder aber auch Verkaufsräume von Discountern als Tatorte wählen, um insbesondere ältere Kunden zu bestehlen.

Bereich Achim

Überfall auf Getränkemarkt Am frühen Freitagabend begab sich eine männliche Person in einen Getränkemarkt in die Industriestraße in Oyten. Dort bedrohte der unbekannte Täter eine Mitarbeiterin und erbeutete im weiteren Verlauf Bargeld aus der Kasse. Im weiteren Verlauf flüchtete der Täter zu Fuß aus dem Getränkemarkt. Die Mitarbeiterin des Getränkemarktes blieb körperlich unverletzt. Der Täter kann als 1,65 m bis 1,70 m groß, ca. 20 Jahre alt und als dunkel gekleidet beschrieben werden. Zeugenhinweise werden beim Polizeikommissariat Achim unter 04202 9960 entgegengenommen.

Bereich Autobahnpolizei

Keine presserelevanten Ereignisse.

