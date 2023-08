Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei stellt Diebesgut sicher

Ermittler des Polizeireviers Ravensburg haben nach einem Hinweis aus der Bevölkerung Ende letzter Woche in einer Wohnung im Haldenweg diverses Diebesgut sichergestellt. Bei einer Durchsuchung des Zimmers eines 33-Jährigen stießen die Beamten auf mehrere Fahrräder, einen Tretroller, einen E-Scooter sowie Fahrradzubehör. Den E-Scooter konnten die Polizisten einem Diebstahl Mitte Juni zuordnen, bei dem der Roller einem 48-Jährigen in der Gartenstraße entwendet worden war. Ein Pedelec des Herstellers Cube, Typ Stereo Hybrid, konnten die Ermittler ebenfalls auffinden und dem Besitzer zuordnen. Auch Fahrradzubehör, das der 33-Jährige während des Rutenfests entwendet hatte, konnte die Polizei seinen Besitzern zuordnen. Zwei Rennräder der Hersteller Bulls und Merida sowie zwei Mountainbikes der Marken Cannondale und Steppenwolf und ein Tretroller des Herstellers Volare warten unterdessen auf ihre Eigentümer. Darüber hinaus konnten die Beamten bislang Fahrradzubehör wie Satteltaschen, Fahrradhelme und Regenkleidung den Besitzern zuordnen. Die Ermittler stellten jedoch noch weiteres Fahrradzubehör sicher, zu dem noch keine Geschädigten ausfindig gemacht werden konnten. Das Polizeirevier Ravensburg bittet daher Personen, denen in den letzten Wochen Fahrradzubehör abhandengekommen ist, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Den 33-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Diebstahls und besonders schweren Falls des Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen gegen ihn, auch hinsichtlich weiterer Fahrraddiebstahle, dauern an.

Ravensburg

Laterne beschädigt

Eine Laterne am Gehweg in der Schubertstraße ist von einem Unbekannten bereits zum zweiten Mal beschädigt worden. Schon am Wochenende hatte der Täter die Leuchte verbogen. Nachdem der Besitzer diese repariert hatte, knickte der Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochabend die Laterne erneut ab. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Horgenzell

Motorradfahrer stürzt

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L 288 am Mittwoch gegen 17.30 Uhr erlitten. Der 60-Jährige musste mit seiner Kawasaki zwischen Horgenzell und Gossetsweiler verkehrsbedingt bremsen. Dabei kam er mit der Maschine ins Schleudern und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An der Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Schlier

Turbolader gerät in Brand

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für den Brand eines Traktors am Mittwoch kurz nach 14 Uhr in der Schulstraße gewesen sein. Während der Fahrt von Wetzisreute nach Schlier nahm der 35 Jahre alte Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine Rauch aus dem Motorraum wahr, stellte den Traktor ab und löschte den Brand selbstständig. Parallel dazu wurde die vorbeifliegende Besatzung eines Rettungshubschraubers auf die Rauchentwicklung aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Diese streute die Fahrbahn ab, da durch den Brand Öl auf die Straße gelangt war. Das Erdreich im Grünstreifen mussten die Wehrleute ebenfalls abtragen, da auch dieses kontaminiert wurde. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Berg

Mobilfunkmast gerät in Brand

Mutmaßlich wegen eines Blitzeinschlags ist am Mittwoch gegen 23 Uhr die Kabelführung an einem Mobilfunkmast in Großtobel in Vollbrand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Durch den Ausfall des Sendemasts kam und kommt es derzeit teilweise zu Beeinträchtigungen des Mobilfunks.

Isny

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Keinen Führerschein vorzeigen konnte ein 29 Jahre alter Autofahrer, den eine Polizeistreife am Mittwoch kurz nach 22 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Da die weiteren Ermittlungen rasch ergaben, dass der 29-Jährige überhaupt keine Fahrerlaubnis besitzt, musste er den Wagen stehen lassen. Er wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Der Halter des Fahrzeugs, der die Fahrt zugelassen hatte, muss auch mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Leutkirch

Alkoholisierter Radfahrer leistet Widerstand gegen Polizei

Zwei Beamte des Polizeireviers Leutkirch wurden am heutigen Donnerstag gegen 5.30 Uhr bei Widerstandshandlungen eines 24-Jährigen leicht verletzt. Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatten Angehörige die Polizei verständigt. Diese konnte den 24-Jährigen mit seinem Fahrrad gegen 4.30 Uhr zwischen Leutkirch und Isny antreffen. Da die Polizisten im Gespräch mit dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Test knapp zwei Promille ergab, musste der 24-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Dort versuchte er zu Fuß zu fliehen. Die Polizeistreife holte den Flüchtenden zwar ein, konnte ihn aber aufgrund immenser Gegenwehr und Schlägen in Richtung der Polizisten nur mittels Pfefferspray und mit der Unterstützung weiterer Polizeistreifen erneut festnehmen. Während der Maßnahmen beleidigte der 24-Jährige die Beamten zudem. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung rechnen.

Leutkirch

Mann wird Opfer von "Love Scamming" und verliert Erspartes

Um einen Betrag in Höhe von nahezu 50.000 Euro haben Betrüger einen 58-Jährigen aus einem Leutkircher Teilort gebracht. Das Opfer kam über soziale Medien mit einer angeblichen US-Soldatin in Kontakt, die den Mann emotional beeinflusste und ihm eine Beziehung vorgaukelte. Die vermeintliche Soldatin gab vor, sich derzeit in Syrien zu befinden. Im Verlauf der Kommunikation über die sozialen Medien gaben die Betrüger vor, dem 58-Jährigen ein wertvolles Paket mit persönlichen Gegenständen übersenden zu wollen. Dieses würde die Frau bei einem persönlichen Treffen mit dem 58-Jährigen dann in Empfang nehmen. In der Folge forderte ein angebliches Transportunternehmen unter immer neuen Vorwänden Gebühren für das Paket. Der 58-Jährige überwies diese im Glauben, das Geld von der Soldatin zurück zu erhalten. Nachdem der Mann den fünfstelligen Betrag überwiesen, aber kein Paket erhalten hatte, wurde er skeptisch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese warnt vor den Betrugsmaschen "Love Scamming" und "Romance Scamming", bei denen die geschulten Betrüger ihre Opfer rasch in eine emotionale Abhängigkeit manövrieren und so unter fadenscheinigen Gründen an deren Erspartes gelangen. Nähere Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

