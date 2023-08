Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Drei Leichtverletzte nach Auseinandersetzung

Sigmaringen (ots)

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf drei Beteiligte leicht verletzt wurden, ist es am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr im Prinzengarten gekommen. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, die sich aufgrund sprachlicher Barrieren aufwändig gestalten, kam es zwischen zwei Dreiergruppen von Männern zum Streit, nachdem aus der einen Gruppe heraus möglicherweise das Mobiltelefon eines 40-Jährigen der anderen Gruppierung entwendet wurde. Beim Versuch, das Handy zurückzufordern, sei die Situation dann eskaliert und im Verlauf der folgenden Auseinandersetzung offenbar auch ein Messer zum Einsatz gekommen. Hierdurch erlitten der 40-Jährige sowie seine beiden 19- und 30-jährigen Begleiter oberflächliche Schnittverletzungen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung noch am Abend wieder verlassen konnten. Drei 18, 19 und 26 Jahre alte Tatverdächtige flüchteten nach der Tätlichkeit zunächst, konnten aber von der Polizei im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung am Donauufer noch in Tatortnähe festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der genaue Geschehensablauf und die strafrechtlichen Verantwortlichkeiten aller Beteiligten müssen nun im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geklärt werden, die vom Kriminalkommissariat Sigmaringen geführt werden.

