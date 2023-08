Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Getränke-Lkw verliert Ladung - erhebliche Verkehrsbehinderungen

Ravensburg (ots)

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen insbesondere im Feierabendverkehr ist es am Mittwochnachmittag auf der Ulmer Straße und der Abfahrt auf die B 30 an der Anschlussstelle Ravensburg-Nord in Fahrtrichtung Weingarten gekommen. Grund dafür war ein Getränke-Lkw, der die Abfahrt gegen 15.45 Uhr befuhr und in einer Kurve einen Großteil seiner Ladung verlor. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge dürften die rund 1.200 Getränkekisten mit vollen Flaschen auf dem Fahrzeug nicht ausreichend gesichert gewesen sein. Etwa die Hälfte der Kisten rutschte in der Kurve vom Fahrzeug und verteilte sich über die Fahrbahn der Auf- und Abfahrt, die daraufhin voll gesperrt werden musste. Der 29-jährige Lkw-Lenker blieb unverletzt. Bei der aufwändigen Reinigung der Straße, die derzeit noch andauert, wird die Straßenmeisterei von der Feuerwehr und der betroffenen Firma unterstützt. Auch eine Kehrmaschine kommt zum Einsatz. Der unbeschädigte Teil der Ladung wird in ein Ersatzfahrzeug umgeladen. Die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen dürften noch bis in die Abendstunden andauern. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell