Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mit Schlagstock angegriffen - Polizei bittet um Hinweise

Zu einem Vorfall, der sich am frühen Samstagmorgen gegen 4.40 Uhr auf dem Hohenstaufenplatz ereignet hat, bittet die Kriminalpolizei Friedrichshafen um Hinweise zum Täter. Zwei 25 und 27 Jahre alte Männer wurden am dortigen Zigarettenautomaten zunächst von einem Unbekannten aus einer Gruppe heraus angesprochen, der den Geldbeutel des 27-Jährigen forderte. Dieser händigte daraufhin seine Geldbörse aus. Der 25-Jährige wollte dies jedoch nicht auf sich beruhen lassen, ging auf die Gruppe zu und forderte von dem Täter den Geldbeutel seines Kumpels zurück. Daraufhin soll der Unbekannte im weiteren Verlauf einen Schlagstock gezogen und dem 25-Jährigen in den Bauch geschlagen haben. In der Folge ging die Gruppe in Richtung Eberhardstraße weg. Um das 25-jährige Opfer kümmerte sich ein Notarzt. Der bislang unbekannte Täter wird als etwa Mitte 20, rund 180 cm groß und korpulent mit breiten Schultern beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen grauen Kapuzen-Pullover und eine Art schwarze Skimaske, die das Gesicht zum Teil verdeckte. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent und hatte sich zuvor mit seinen Begleitern in einer anderen Sprache unterhalten. Hinweise zu dem Täter nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Mann landet in Polizeiarrest

Nachdem er am Mittwochnachmittag fortwährend für Ärger gesorgt hat, hat die Polizei einen 40 Jahre alten Mann in Gewahrsam genommen. Dieser fiel zunächst auf, da er in seiner Wohnung randalierte und von seinem Fenster aus einen Stein gegen die Fensterscheibe der darunterliegenden Mieteinheit warf. Die Glasscheibe ging dabei zu Bruch. Als eine 43-jährige Frau, die die nun auf der Straße liegenden Scherben bemerkte, eine vorbeikommende Radfahrerin vor dem Glas warnte, wurde der 40-Jährige ausfällig und beleidigte und bedrohte die Warnende aufs Schlimmste. Die hinzugerufene Polizei verwarnte den Mann. Dies schien aber wenig zu fruchten, denn schon kurze Zeit später fiel der 40-Jährige abermals auf, als er Gegenstände durch seine Wohnung und auch aus dem Fenster warf. Die abermals anrückenden Beamten der Polizei nahmen ihn daraufhin in Arrest. Dagegen, sowie auch gegen den anschließenden Transport, wehrte sich der 40-Jährige massiv. Er wurde letztlich aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Er hat nun mit Strafanzeigen wegen Widerstandes, Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung zu rechnen.

Friedrichshafen

Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwerere Verletzungen hat eine 20 Jahre alte E-Bike-Fahrerin erlitten, die am Mittwoch kurz nach 18 Uhr am Kreisverkehr Eugenstraß/Olgastraße von einem Auto erfasst worden ist. Die Radlerin befuhr mit ihrem Lastenrad den Kreisverkehr und wurde von der 44 Jahre alten Lenkerin eines Toyota übersehen, die in den Kreisverkehr einfuhr. Durch die Kollision stürzte die 20-Jährige, geriet unter den Pkw und zog sich Prellungen, Verbrennungen und Schürfwunden zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie daraufhin in ein Krankenhaus, von wo aus sie in eine Spezialklinik verlegt wurde. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Langenargen

Verletzt nach Auffahrunfall

An der Einfahrt der Kressbronner Straße auf die B 31 hat sich am Mittwoch gegen 12 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 59 Jahre alte Mercedes-Lenkerin erkannte beim Heranfahren an die Einfahrt zu spät, dass ein 33-Jähriger im Hyundai vor ihr an der Einmündung anhalten musste und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Unfallverursacherin leicht. Sie begab sich nach dem Unfall selbst zum Arzt. Beide Autos wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf insgesamt rund 9.000 Euro geschätzt.

Tettnang

Pfefferspray versprüht

Durch Reizgas haben ein 45-Jähriger und eine 43-Jährige am Mittwochabend zwei Bewohner in der Oberhofer Straße verletzt. Das Duo war mit einer Anwohnerin derart in Streit geraten, dass diese aus einem oberen Stockwerk eine Vase nach dem auf dem Parkplatz stehenden Paar warf. Diese verfehlte das Duo, veranlasste den 45-Jährigen aber dazu, ein Fahrradteil zurückzuwerfen. Die 29-Jährige bedrohte die beiden daraufhin. Erbost über den Streit, betrat das Paar daraufhin das Gebäude und klopfte bei der Kontrahentin. Ohne Vorwarnung zückte der 45-Jährige ein Pfefferspray und attackierte damit die 29-Jährige. Die junge Frau sowie eine Unbeteiligte, die zum Zeitpunkt des Angriffs im Hausflur unterwegs war, wurden durch das Reizgas leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht nötig. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und weiteren Delikten gegen alle drei Beteiligte.

Überlingen

Oldtimer brennt aus

Wegen eines Fahrzeugbrandes ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in die Weinbergstraße ausgerückt. Der Oldtimer eines Anwohners hatte nach einer Ausfahrt am Nachmittag zu qualmen begonnen. Nach ersten Erkenntnissen war im Motorraum des Wagens ein Feuer entstanden, was letztlich dazu führte, dass das Wagen komplett ausbrannte. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht, der entstandene Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Salem

Auto überschlägt sich

Von der Straße abgekommen und in seinem Pkw überschlagen hat sich ein 21 Jahre alter Ford-Fahrer auf der L 200A am Mittwochabend. Gegen 22.45 Uhr kam er auf der Strecke zwischen Tüfingen und Überlingen von der Straße ab und streifte einen Baum. Daraufhin geriet der Wagen ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. An seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Ford. Die Feuerwehr war zum Abstreuen der auslaufenden Betriebsstoffe im Einsatz. Die Landesstraße musste zur Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

Deggenhausertal

Betrüger gaukelt Gefühle vor

Ein fünfstelliger Geldschaden ist einer Frau aus dem Deggenhausertal entstanden, die im Laufe der letzten Monate auf einen Betrüger hereingefallen ist. Dieser kontaktierte sie über eine Social-Media-Plattform und gaukelte ihr romantisches Interesse vor, das die 50-Jährige ernst nahm. Sie tauschten Nummern aus und vertieften die Beziehung. Nach kurzer Zeit bat die Bekanntschaft aus dem Internet, der sich als Angehöriger der US-Armee in Syrien ausgab, um Geld. Im Laufe der letzten Monate überwies die gutgläubige 50-Jährige immer wieder Geldbeträge. Erst Anfang August kamen der Frau Zweifel und sie forderte das Geld zurück, worauf der Kontakt zu dem Unbekannten abbrach. Die 50-Jährige hat zwischenzeitlich Anzeige erstattet, der Polizeiposten Markdorf ermittelt. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei zur Vorsicht vor der bekannten Betrugsmasche, die unter dem Begriff "Love Scamming" bekannt ist. Wie die Masche funktioniert, wie Sie Betrüger erkennen können und Tipps, wie sich dagegen schützen, finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

