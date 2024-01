Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Gladbeck: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Haltern am See:

Ein unbekannter Fahrer hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 4000 Euro am hinteren Stoßfänger eines VW Caddy. Das Auto parkte zwischen Montagabend (19:30 Uhr) und Dienstagvormittag (06:20 Uhr) auf der Dorstener Straße. Bisher liegen keine Hinweise zu einem Verursacher vor.

Am Samstagabend befand sich auf der Gerhard-Hauptmann Straße im Bereich der Hausnummer 4 ein Rettungswagen im Einsatz. Ein 30-Jähriger aus Delmenhorst stand neben dem Einsatzfahrzeug. Um 19:25 Uhr bog eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin von der Straße "Im Dahläckern" in die Gerhard-Hauptmann-Straße und fuhr an dem Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht vorbei. Hierbei rollte das Auto mit dem rechten Hinterrad über den linken Fuß des 30-Jährigen. Nachdem sie sich kurz nach seinem Gesundheitszustand erkundigt haben soll, kam es zu einem Disput und die Frau setzte ihre Fahrt fort. Der 30-Jährige erlitt eine Prellung und musste durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Auto der Unfallverursacherin soll es sich um einen "mausgrauen" SUV neuerer Bauart mit Recklinghäuser Städtekennung handeln. Auf der Rückbank des Autos soll ein Junge im Alter von 4-6 Jahren mit hellen Haaren gesessen haben. Die Fahrerin konnte beschrieben werden: - Weiblich - Mitte 30 Jahre alt- nackenlange dunkle Haare- sprach Deutsch ohne Akzent

Gladbeck:

Einen Sachschaden von 3000 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Autofahrer. Dieser stieß mit einem braunen Renault Megane zusammen, welcher am Dienstagnachmittag (15:30 Uhr bis 17:40 Uhr) am Fahrbahnrand der Helmutstraße geparkt war. Der Renault Megane wurde hinten rechts beschädigt. Hier konnten durch die Polizei auch Rückstände von blauem Lack gesichert werden.

Hinweise zu den Unfällen nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell