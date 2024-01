Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Dienstagnachmittag zur Bergstraße gerufen. Im Bereich des Einkaufszentrums soll es gegen 15.45 Uhr eine Auseinandersetzung gegeben haben, bei der vermutlich auch Jemand verletzt wurde. Als die Polizei eintraf, waren die Beteiligten bereits weg. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte niemand mehr angetroffen werden. Auch Augenzeugen der Tat konnten bislang nicht ermittelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mindestens zwei Männer in dem Einkaufszentrum aneinandergeraten sein. Anschließend rannten sie in Richtung Busbahnhof davon. Einer davon hatte einen Gegenstand in der Hand. Um was es sich dabei genau gehandelt hat, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall selbst gesehen haben und/oder Angaben zu Tatverdächtigen oder Geschädigten/Opfer machen können. Es liegen Beschreibungen von drei Personen vor - dabei handelt es sich offenbar um den Tatverdächtigen (1), den Geschädigten (2) und einen Zeugen (3).

1) männlich, dunkle/schwarze Haare, schwarze Jacke, grauer Kapuzenpullover. 2) männlich, dunkle Haare, Dreitagebart, weiße Jacke, blauer Pullover, schwarze Hose. 3) männlich, dunkle Haare, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose, weiße Schuhe.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

