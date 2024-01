POL-RE: Recklinghausen: Unfall - Fahrradhelm bewahrte Recklinghäuser vor Kopfverletzungen

Recklinghausen (ots) - Bottrop Unbekannte Täter brachen durch das Badezimmerfenster einer Souterrainwohnung an der Königsberger Straße ein. Am Montag, zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, durchsuchten Sie die Wohnräume umfangreich nach Beute. Die Täter nahmen mindestens Bargeld mit, die genaue Beute steht noch nicht fest. Haltern am See Bereits am vergangenen Samstag, zwischen 11:30 Uhr und 18:00 Uhr, hebelten unbekannte ...

