POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht mit schwer verletztem Fußgänger dank Zeuginnen geklärt

Recklinghausen (ots) - Bereits am Samstag, zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen VW Polo an der Scherlebecker Straße auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Der Schaden ist an der linken Fahrzeugseite im Bereich des vorderen Radkastens und der Beifahrertür erkennbar. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. ...

