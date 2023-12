POL-RE: Dorsten/Oer-Erkenschwick: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Opel Astra an der Hubertusstraße. Der Schaden ist an der linken Seite vorne erkennbar. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Andreas ...

