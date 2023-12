Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Recklinghausen (ots)

An der Lindhorststraße brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und öffneten Behältnisse. In die Wohnung gelangten sie, indem sie ein Fenster aufhebelten. Bevor sie die Räumlichkeiten wieder verließen, verteilten sie noch eine bislang nicht bekannte Flüssigkeit auf den Gegenständen und dem Fensterrahmen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, zwischen 15.10 Uhr und 20 Uhr.

Dank einer aufmerksamen Nachbarin wurde am Dienstag ein Einbruch in eine Wohnung am Speckenbruch verhindert. Mindestens drei Personen versuchten um 19.30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Als die Anwohnerin dies allerdings bemerkte und sich bemerkbar machte, flohen die Unbekannten zunächst zu Fuß in Richtung Welheimer Mark, bevor sie in einen grauen Kastenwagen/Van stiegen und davonfuhren. Es waren auswärtige Kennzeichen angebracht - Näheres ist nicht bekannt. Die zwei Männer waren etwa 28 - 35 Jahre alt, dunkel gekleidet, trugen Kapuzen und Schals. Die Frau war kleiner, als die Männer.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

