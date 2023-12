Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Polizei bittet um Hinweise - brennendes Auto war geklaut

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (28.12.) geriet ein Auto aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr löschte das Feuer am Nöttenkamp gegen 2.40 Uhr. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Wagen bei einem Einbruch in eine Dorstener Apotheke, an der Halterner Straße entwendet wurde. Der Tatzeitraum erstreckt sich über Sonntag, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr. Die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster ins Innere und brachen dort einen Tresor auf und entwendeten mehrere Autoschlüssel und Papiere. Zudem entwendeten sie auch das hier in Brand geratene Auto. Die Polizei stellte den Wagen vergangene Nacht sicher. Nun ermittelt die Kripo.

Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell