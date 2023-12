Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Bandendiebstahl - Wer kennt diese Männer?

Hagen-Mittelstadt (ots)

Bereits am 02.10.2023, gegen 02:15 Uhr, kam es zu einem schweren Bandendiebstahl in der Filiale eines Telefonanbieters in der Elberfelder Straße. Drei unbekannte Täter schlugen die Glasscheibe der Eingangstüre ein und verschafften sich Zugang zu den Verkaufsräumen. Sie entwendeten Mobiltelefone und Smartwatches im Wert von mehreren tausend Euro. Durch die Auswertung der Videoaufnahmen konnten die angefügten Lichtbilder gesichert und nun zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben werden. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen?

Hier der Link zu den Fahndungsfotos: https://polizei.nrw/fahndung/123033

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell