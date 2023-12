Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt ohne Führerschein Auto und fährt auf anderes Fahrzeug auf

Hagen-Haspe (ots)

Auf der Enneper Straße fuhr ein 38-Jähriger Donnerstagmittag (21.12) auf einen VW auf, der verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringerte. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 38-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der Gevelsberger gab zudem zunächst falsche Personalien an. Um 12.40 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem VW in Fahrtrichtung Kölner Straße unterwegs. An der Haltestelle "Im Mühlenwert" habe ein Bus angehalten. Der VW-Fahrer wollte einem anderen Fahrzeug den Spurwechsel ermöglichen und verringerte hierfür die eigene Geschwindigkeit. Der hinter ihm fahrende 38-jährige Mercedes-Fahrer fuhr daraufhin auf den VW auf.

Nach Eintreffen der Polizei übergab der Mann den Beamten einen Führerschein sowie einen Fahrzeugschein. Hierbei stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Bild auf dem Führerschein dem Gevelsberger kaum ähnelte. Darauf angesprochen gab der Mann an stark abgenommen zu haben. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die Angaben des 38-Jährigen falsch waren. Auf mehrfache Nachfrage gab er schließlich zu, dass der vorgezeigte Führerschein einem Familienangehörigen gehöre, er selbst habe seinen Führerschein abgeben müssen. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie falscher Namensangabe gegen den Mann und untersagte ihm die Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.600 Euro. (arn)

