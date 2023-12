Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Donnerstagnachmittag (21.12.) zog sich eine Fußgängerin in der Leimstraße leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall zu. Gegen 17 Uhr wollte die 49-Jährige die Straße bei Grün überqueren. Zu dieser Zeit bog ein 33-Jähriger mit seinem Opel, ebenfalls bei Grün, in die Leimstraße ein. Dabei touchierte er die Hagenerin aus bislang ungeklärter Ursache. Die Frau stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell