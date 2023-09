Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall an Kreuzung

Autofahrerin schwer verletzt

Geldern-Lüllingen (ots)

An der Kreuzung An de Klues / Twistedener Straße ist es am Donnerstag (7. September 2023) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 28-Jähriger aus Herstal (B) war in einem Renault Clio auf der Twistedener Straße in Richtung Lüllingen unterwegs. An der Kreuzung zur Straße An den Klus wollte er weiter geradeaus auf der Genieler Straße fahren. Als der 28-Jährige die Kreuzung passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Mitsubishi Colt einer 59-Jährigen aus Geldern, welche die Straße An de Klus in Fahrtrichtung Kevelaer befuhr. Bei der Kollision wurde die 59-Jährige schwer verletzt, eine 63-Jährige Mitfahrerin im Renault verletzte sich leicht. Der 28-Jährige am Steuer des Renaults und ein 59 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden, sie wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme war die Genieler Straße zwischenzeitig gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell