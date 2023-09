Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich a. R. - Diebstahl eines Reitsattels

Die Polizei sucht Zeugen

Emmerich - Klein-Netterden (ots)

In der Zeit von Montag (4. September 2023) um 20:00 Uhr bis Dienstag (5. September 2023) um 19:10 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen hochwertigen Reitsattel mit Zubehör aus einer Sattelkammer. Die Unbekannten überwanden vermutlich ein Hoftor, dass an der Straße Wilkenshofweg in Klein-Netterden liegt und drangen in die Sattelkammer ein. Anschließend entwendeten sie gezielt den braunen Vollleder Springsattel, Model Utah, der Marke Sea Bis. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang geben können, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

