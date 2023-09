Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Festnahme eines mit internationalem Haftbefehl gesuchten Mannes

24-Jähriger nach tödlichem Verkehrsunfall auf der Flucht

Kleve (ots)

Am Sonntag (3. September 2023) gegen 11:00 Uhr entzogen sich drei Personen in einem Fahrzeug einer Kontrolle durch die Koninklijke Marechaussee in ´s-Heerenberg (NL). Bei der darauffolgenden Verfolgungsfahrt kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Das Fahrzeug der Flüchtenden kollidierte mit einem Motorradfahrer, der noch an der Unfallstelle verstarb. Die drei Personen versuchten zu flüchten. Zwei von ihnen konnten von den Einsatzkräften vor Ort festgenommen werden, dem Dritten gelang die Flucht zu Fuß.

Die Recherchen der niederländischen Polizei ergaben, dass sich der Flüchtige, ein 24-jähriger Mann aus Polen, in Kleve aufhalten könnte. Er wurde mit einem internationalen Haftbefehl zur Festnahme zwecks Auslieferungshaft ausgeschrieben.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT), bestehend aus der Politie Doetinchem, der Koninklijke Marechaussee Zevenaar, der Bundespolizeiinspektion Kleve und der Klever Polizei, konnte den Beschuldigten im Rahmen der Fahndung am Dienstag (5. September 2023) gegen 14:30 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Kleve festnehmen, obwohl dieser wiederum versuchte, zu Fuß vor den Einsatzkräften zu flüchten.

Die Beamten handeln dabei nach den Vorgaben des Deutsch-Niederländischen Justizvertrages sowie des Vertrages von Enschede.

Der 24-Jährige wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, der Auslieferungshaft anordnete. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell