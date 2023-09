Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall

18-Jähriger Radfahrer schwer verletzt

Bedburg-Hau Schneppenbaum (ots)

Am Mittwoch (6. September 2023) gegen 07:50 Uhr war ein 18-jähriger Radfahrer auf dem Rathausplatz in Richtung Norbertstraße unterwegs. Als der junge Mann aus Goch die Einmündung zur Norbertstraße geradeaus in Richtung des dortigen Supermarkt-Parkplätze queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden, vorfahrtberechtigten Hyundai Tucson einer 27-Jährigen aus Bedburg-Hau. Die Autofahrerin versuchte noch, nach links auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß mit der Beifahrerseite des PKW auf die Straße und verletzt sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell