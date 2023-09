POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Kranenburg (ots) - Am Mittwoch (6. September 2023) gegen 02:20 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein rückwärtig gelegenes Fenster in ein Restaurant an der Große Straße ein. Die Unbekannten entwendeten die Restaurantkasse mit Inhalt. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder anderen Beobachtungen machen können, wenden sich bitte an die Kripo ...

