Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch (20.12.) um 18.30 Uhr stieß eine Autofahrerin auf der Enneper Straße mit einem Rollerfahrer zusammen. Der 28-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die Autofahrerin musste durch die Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr die 49-Jährige mit einem KIA die Enneper Straße aus Gevelsberg kommend. An der Kreuzung wollte sie nach links in die Grundschötteler Straße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es hierbei zur Kollision mit dem Rollerfahrer, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Hagener stürzte von seinem Fahrzeug und fiel über die Motorhaube des KIA auf die Straße. Die Polizei musste die Enneper Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg und die Grundschötteler Straße in Richtung Hagen für die Dauer der Unfallaufnahme sperren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 7.500 Euro. (arn)

