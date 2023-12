Polizei Hagen

POL-HA: Ehemalige Lebenspartner verletzen sich gegenseitig

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich der Innenstadt kam es am Mittwoch (20.12.) zu einer häuslichen Gewalt. Um 19 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung in einem Mehrfamilienhaus auf einen 34-Jährigen und seine ehemalige Lebenspartnerin. Diese gab an, dass ein Streit eskaliert sei. Ihr Ex-Partner habe sie geschubst und auf ihren Arm geschlagen. Sie habe ihn daraufhin ebenfalls körperlich angegriffen und dabei geschubst sowie gekniffen. Der Hagener habe in der Vergangenheit bereits angedroht, seine Ex-Partnerin aus dem Fenster zu werfen. Der 34-Jährige stritt die Anschuldigungen ab. Er erhielt eine Wohnungsverweisung sowie ein zehntägiges Rückkehrverbot. Polizisten fertigten zudem Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen die beiden Beteiligten. (arn)

