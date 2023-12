POL-HA: PKW geht in Flammen auf - Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Hagen-Dahl (ots) - Am Dienstag, 19.12.2023, meldete ein Anrufer gegen 20:30 Uhr ein Feuer auf dem Firmengelände in der Osemundstraße. Zudem gab der Hagener an, dass sich mehrere offenbar betrunkene Personen verdächtig verhielten. Die Polizisten trafen fünf Männer vor Ort an, die nach eigenen Angaben eine Weihnachtsfeier abhielten. Die Polizisten erteilten den aggressiv auftreten Feiernden im Einsatzverlauf ...

mehr