Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Privatfeier

Hagen-Dahl (ots)

Am Dienstag, 19.12.2023, meldete ein Anrufer gegen 20:30 Uhr ein Feuer auf dem Firmengelände in der Osemundstraße. Zudem gab der Hagener an, dass sich mehrere offenbar betrunkene Personen verdächtig verhielten. Die Polizisten trafen fünf Männer vor Ort an, die nach eigenen Angaben eine Weihnachtsfeier abhielten. Die Polizisten erteilten den aggressiv auftreten Feiernden im Einsatzverlauf Platzverweise. Ein 50-Jähriger kam diesem jedoch nicht nach, fasste einen Beamten am Arm und ließ ihn nicht mehr los. Er wurde daraufhin mittels Eingriffstechniken zu Boden gebracht und zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen einen weiteren Mann legten die Beamten eine Anzeige vor, da er sich weigerte sich auszuweisen. (hir)

