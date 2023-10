Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auffahrunfall vor Ampel

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Bundesstraße 525;

Unfallzeit: 18.10.2023, 17.15 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten haben zwei Autofahrende bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Bundesstraße 525 in Gescher. Dass sich vor einer roten Ampel ein Rückstau gebildet hatte, bemerkte eine 21 Jahre alte Borkenerin zu spät und fuhr auf den Wagen eines 49-jährigen Coesfelders auf. Dessen Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Anhänger eines 58 Jahre alten Raesfelders geschoben. Die Borkenerin sowie der Coesfelder gaben an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Alle Beteiligten waren aus Richtung Südlohn kommend in Richtung Coesfeld unterwegs gewesen. (db)

